Матери-героини будут получать ежемесячную выплату в 72,4 тысячи рублей

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект федерального закона, согласно которому женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», смогут получать ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей. Законопроект был разработан по поручению президента и представлен для общественного обсуждения.

Как пояснили в министерстве, выплаты будут назначаться автоматически на основе данных о присвоении звания. Женщины, которым звание было присвоено до вступления в силу закона, смогут начать получать выплаты с 1 января 2025 года.