Матери-героини будут получать ежемесячную выплату в 72,4 тысячи рублей
Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект федерального закона, согласно которому женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», смогут получать ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей. Законопроект был разработан по поручению президента и представлен для общественного обсуждения.
Как пояснили в министерстве, выплаты будут назначаться автоматически на основе данных о присвоении звания. Женщины, которым звание было присвоено до вступления в силу закона, смогут начать получать выплаты с 1 января 2025 года.
Помимо этого, планируется ежегодная индексация выплат с 1 февраля каждого года. Вместо денежных средств получатели смогут выбрать набор социальных услуг, включая освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, а также посещение государственных музеев и другие формы поддержки.
Звание «Мать-героиня» было учреждено в России в 2022 году по указу президента Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru