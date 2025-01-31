Матери-героини будут получать ежемесячную выплату в 72,4 тысячи рублей

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект федерального закона, согласно которому женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», смогут получать ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей. Законопроект был разработан по поручению президента и представлен для общественного обсуждения.

Как пояснили в министерстве, выплаты будут назначаться автоматически на основе данных о присвоении звания. Женщины, которым звание было присвоено до вступления в силу закона, смогут начать получать выплаты с 1 января 2025 года.

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Помимо этого, планируется ежегодная индексация выплат с 1 февраля каждого года. Вместо денежных средств получатели смогут выбрать набор социальных услуг, включая освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, а также посещение государственных музеев и другие формы поддержки.

Звание «Мать-героиня» было учреждено в России в 2022 году по указу президента Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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