Мать Виктора Бута обратилась к Путину и Байдену с просьбой вернуть её сына в Россию
Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, которого в США приговорили к 25 годам тюрьмы, попросила президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вернуть сына на родину, сообщает РИА Новости.
В своём обращении 85-летняя женщина указала, что тринадцать лет жизни потерял не только отсидевший половину срока россиянин, но и она сама, а также его жена и дочь. По её словам, в силу возраста она может просто не дождаться сына, а навестить его ей не позволяет здоровье.
Бут напомнила президентам, что Россия и США никогда не воевали друг с другом, и выразила надежду, что странам удастся достигнуть взаимопонимания. Кроме того, женщина попросила Путина и Байдена о христианском милосердии к семьям всех россиян и американцев, которые содержатся в тюрьмах в США и в России.
«Прошу вас... уделите минуту и беде, постигшей нашу семью и другие семьи россиян и американцев, которые сегодня ждут своих сыновей, мужей, отцов, матерей, сестёр или жён из американских и российских тюрем», - отметила Раиса Бута.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается, сообщает RT. По её словам, данная тема держится в режиме конфиденциальности и переговоры ещё не закончены.
Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Позднее его переправили в США, где присяжные признали его виновным в «подготовке убийства граждан США» посредством продажи оружия колумбийским повстанцам.
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