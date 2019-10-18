Мать убитой из-за машины девушки на похоронах потребовала смертной казни

Мать 27-летней Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге при продаже автомобиля, потребовала смертной казни для убийц. Об этом Римма Каторгина заявила URA.RU во время похорон её дочери в городе Каменске-Уральском. Женщина также отметила, что не верит в раскаяние душегубов.

Ксения Каторгина была убита 10 октября - её заманили на окраину города якобы для покупки ее Audi Q5. Машина в итоге обнаружилась в Челябинске: перекупщик сам обратился в полицию, когда заметил в салоне замытые пятна крови.

Трое подозреваемых были задержаны в том же городе – двое мужчин и одна женщина. Суд отправил их в следственный изолятор до 11 декабря. Все трое признают вину частично - в разбое, но не в убийстве.

