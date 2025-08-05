Мать Кадырова наградили знаком ордена за заслуги перед Херсонской областью

Мать главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова Аймани Кадырова получила знак ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом рассказал председатель чеченского правительства Магомед Даудов.

«Передал Аймани Несиевне знак ордена "За заслуги перед Херсонской областью" I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора... области Владимира Сальдо», — написал Даудов в Telegram-канале.

Как отметил политик, Аймани Кадырову наградили за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач в ходе специальной военной операции на территории Херсонской области.

Между тем сына Рамзана Кадырова, секретаря Совета безопасности Чечни Адама Кадырова назначили куратором оказания гуманитарной помощи жителям Газы от республики, пишет Ura.ru.

