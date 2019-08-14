Биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки хочет вернуть себе ребёнка. Об этом рассказала законный представитель пострадавшей и уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева в интервью сайту KP.Ru.

По её словам, женщина обратилась к ней вместе с неизвестным, представившимся адвокатом. Они утверждали, что имеют некий ордер от Следственного комитета. В ведомстве на запрос Чахкиевой о наличии документа ответили отрицательно. По словам омбудсмена, мать девочки то угрожала ей, то начинала благодарить.

Чахкиева поинтересовалась у матери ребёнка, почему она обратилась к ней только сейчас, когда следствие по делу об истязании ребёнка идёт более двух месяцев. Омбудсмен также добавила, что обратись к ней мать раньше, она бы организовала ей встречу с дочерью, но теперь не готова к такому шагу.

Напомним, в начале июля в детскую больницу в Нaзрaни былa достaвленa девочкa 2012 годa рождения с множеством трaвм. Было возбуждено уголовное дело. Врaчи провели оперaцию, по информaции детского омбудсменa республики Заремы Чахкиевой, онa прошлa успешно, удaлось сохрaнить сильно поврежденную руку ребенкa. Спустя два дня Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК России, девочку воспитывали без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

