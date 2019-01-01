Мать «девочки-маугли» признали невменяемой
Мать пятилетнего ребёнка, найденного брошенным в захламлённой квартире в Москве, признали невменяемой. Как сообщает сайт KP.Ru, женщину выписали из института имени Сербского и перевели в спецкамеру СИЗО «Бутырка». На новом месте её посетил правозащитник ОНК Иван Мельников. Он рассказал изданию о состоянии заключённой и дальнейших перспективах дела.
По его словам, после признания невменяемости женщины ей будет назначено принудительное лечение. Однако так как диагноз не является пожизненным, она может претендовать на восстановление родительских прав.
«После выздоровления и устройства на работу она сможет восстановить права на ребенка. Думаю, это входит в её планы. Она говорит, что хочет жить с дочкой», — рассказал правозащитник.
Он добавил, что сейчас пятилетняя Лида, которую после резонансной истории в прессе окрестили «девочкой-маугли», находится в специализированном детском учреждении. На данный момент мать ещё не лишена прав, и подумывает пристроить дочь двоюродной сестре на время следствия.
«Пока идет следствие, она хотела, чтобы девочку отдали на воспитание её двоюродной сестре. Насколько я знаю, женщина уже подала соответствующие документы», — заключил Мельников.
Напомним, 10 марта в одной из квартир в доме на Ленинградском шоссе была найдена «девочка-маугли». По словам жильцов дома, её матери не было несколько дней. Квартира была завалена гниющим мусором. В ней были за неуплату отключены свет и вода.
Позже уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН рассказала о проблеме выявления таких запущенных случаев обращения с детьми в России.
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