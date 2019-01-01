Мать «девочки-маугли» признали невменяемой

Мать пятилетнего ребёнка, найденного брошенным в захламлённой квартире в Москве, признали невменяемой. Как сообщает сайт KP.Ru, женщину выписали из института имени Сербского и перевели в спецкамеру СИЗО «Бутырка». На новом месте её посетил правозащитник ОНК Иван Мельников. Он рассказал изданию о состоянии заключённой и дальнейших перспективах дела.

По его словам, после признания невменяемости женщины ей будет назначено принудительное лечение. Однако так как диагноз не является пожизненным, она может претендовать на восстановление родительских прав.

«После выздоровления и устройства на работу она сможет восстановить права на ребенка. Думаю, это входит в её планы. Она говорит, что хочет жить с дочкой», — рассказал правозащитник.