MasterCard и Visa запретили транзакции на Pornhub

Платежные системы Visa и MasterCard приостановили обслуживание платежей на крупнейшей платформе сексуального контента Pornhub, пишет The New York Times.

Поводом к ограничению по платежам послужила публикация The New York Times, в которой заявляется, что порносайт зарабатывает на публикации видео с актрисами, изображающими несовершеннолетних.

MasterCard начали собственное расследование и пришли к выводу, что контент Pornhub нарушает стандарты платежной системы. Представители компании отметили, что уже проинструктировали финансовые учреждения о прекращении приема средств для оплаты контента порносайта.

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Представители Visa сообщили, что их расследование продолжается, однако они также останавливают обработку платежей.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПедофилияVISAПорнография
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