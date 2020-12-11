MasterCard и Visa запретили транзакции на Pornhub

Платежные системы Visa и MasterCard приостановили обслуживание платежей на крупнейшей платформе сексуального контента Pornhub, пишет The New York Times.

Поводом к ограничению по платежам послужила публикация The New York Times, в которой заявляется, что порносайт зарабатывает на публикации видео с актрисами, изображающими несовершеннолетних.

MasterCard начали собственное расследование и пришли к выводу, что контент Pornhub нарушает стандарты платежной системы. Представители компании отметили, что уже проинструктировали финансовые учреждения о прекращении приема средств для оплаты контента порносайта.