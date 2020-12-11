MasterCard и Visa запретили транзакции на Pornhub
Платежные системы Visa и MasterCard приостановили обслуживание платежей на крупнейшей платформе сексуального контента Pornhub, пишет The New York Times.
Поводом к ограничению по платежам послужила публикация The New York Times, в которой заявляется, что порносайт зарабатывает на публикации видео с актрисами, изображающими несовершеннолетних.
MasterCard начали собственное расследование и пришли к выводу, что контент Pornhub нарушает стандарты платежной системы. Представители компании отметили, что уже проинструктировали финансовые учреждения о прекращении приема средств для оплаты контента порносайта.
Представители Visa сообщили, что их расследование продолжается, однако они также останавливают обработку платежей.
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