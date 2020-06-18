Мастер-классы «Парка ремесел» на ВДНХ пройдут в онлайн-формате

По случаю годовщины открытия выставочной зоны «Парк ремёсел» на ВДНХ творческие мастерские парка 18 июня проведут бесплатные мастер-классы в онлайн-формате, сообщается на сайте мэра Москвы.

Прямые трансляции занятий будут доступны на официальной странице ВДНХ в соцсети «Одноклассники». Программа стартует в 12:00 с мастер-класса школы сыроделия, в 14:00 её продолжит мастерская фарфора. В 15:00 флористы расскажут, как правильно собирать полевые цветы и составлять из них букеты, в 18:00 зрителям продемонстрируют дизайнерскую технику окрашивания тканей.

«Парк ремёсел» открылся на ВДНХ 18 июня 2016 года в рамках масштабной программы возрождения ВДНХ. Он объединяет функции творческого пространства и коворкинга. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, за четыре года в парке прошли десятки праздников и более пяти тысяч мастер-классов.

