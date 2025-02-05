«Массовое поражение»: Бизнес вслед за Google вовлекается в разработку оружия с ИИ
Дмитрий Стефанович заявил НСН, что коммерческие компании активно вовлекаются в разработку систем вооружения и в реализацию контрактов различных оборонных ведомств.
Применение искусственного интеллекта в сфере разработки оружия неизбежно, экспертов пугает, что это касается и оружия массового поражения, а контролировать новые технологии пока невозможно, заявил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
В обновленных принципах применения искусственного интеллекта (ИИ) компании Google не оказалось пункта, который не позволял использовать его для разработки оружия, передает агентство Bloomberg. Раньше в разделе, посвященном ограничениям применения ИИ, говорилось о недопустимости использования технологий, которые «причиняют или могут причинить общий ущерб», включая оружие. Стефанович рассказал, к чему приведет такая тенденция.
«Google пересмотрел свои правила, так как это часть общего тренда, когда коммерческие компании активно вовлекаются в разработку систем вооружения, военной техники, в реализацию контрактов различных оборонных ведомств. Эта ситуация неизбежна, так как любая технология имеет военное измерение. Отказываться от военных денег по каким-то идеологическим соображениям было бы странно. Сейчас американцы пытаются ограничить вычислительные мощности китайцев, но это лишь на уровне железа, на уровне интеллекта ничего не сделать. Мир станет более опасным, это факт», - отметил он.
По его словам, при внедрении ИИ именно оружие массового поражения может приобрести новое измерение.
«Искусственный интеллект позволяет оптимизировать процессы, за меньшее время разрабатываются новые образцы вооружения. Просто повысится эффективность в этой сфере, вряд ли мы увидим радикально новые виды оружия. То, что и так у нас есть, можно будет быстрее улучшать, дорабатывать. Это касается не только обычного оружия, но и оружия массового поражения. Это серьезная опасность, о которой сегодня говорят эксперты на международном уровне. При ИИ оружие массового поражения может приобрести новое измерение. Технологии искусственного интеллекта сегодня контролировать невозможно», - рассказал собеседник НСН.
Мировой приоритет России в разработке гиперзвукового оружия признается всем мировым сообществом, подобие «Орешника» и «Булавы» есть только у КНР, США, Ирана и КНДР, заявил ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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