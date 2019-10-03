Масштабное голосование по вопросу сортировки мусора запущено в столице

В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование о необходимости раздельного сбора отходов в Москве. Жителям столицы предстоит ответить, готовы ли они сортировать мусор.

Ранее в дворах многоквартирных домов начали появляться синие контейнеры для перерабатываемого мусора: пластика, бумаги, стекла, металла. Серые контейнеры предназначены для смешанных отходов.

В будущем планируется подключить к системе сортировки мусора магазины, рынки, а также социальные учреждения.

«Активный гражданин» представляет собой онлайн-площадку для проведения голосований среди жителей Москвы. Проект был запущен пять лет назад, за это время к нему присоединились 2,6 млн граждан, которые приняли участие в 4 тысячах голосований.

Москвичи выдвигают идеи по развитию города, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников, улицы и дворы для благоустройства.

