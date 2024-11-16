Маск пообещал «уничтожить» тех, кто утверждает о его связях с РФ
Миллиардер из США Илон Маск заявил, что найдет и уничтожит тех, кто выступает с утверждениями о его контактах с Россией.
«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их... Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Сенаторы попросили проверить, можно ли считать Маска «надёжным государственным подрядчиком», поскольку в СМИ ранее рассказывали о его связях с Россией. В частности речь шла о статье The Wall Street Journal, где утверждалось, что Маск поддерживал связь с руководством России и несколько раз в 2022 году беседовал с Владимиром Путиным. В Кремле тогда информацию WSJ о регулярных контактах Маска с Путиным опровергли.
Ранее американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов заявил НСН, что американские СМИ, работающие на Демократическую партию, пытаются поссорить Маска и избранного президента США Дональда Трампа, однако их усилия беспочвенны — Маск пользуется большим доверием Трампа и может навести порядок не только внутри США, но и прекратить конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru