Машино-место в подземном паркинге на Юго-Западе Москвы выставят на торги
22 апреля 202218:58
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже машино-места в подземном паркинге в Юго-Западном административном округе столицы.
Объект площадью 16,7 квадратного метра находится в Ломоносовском районе по адресу: улица Академика Пилюгина, дом 6. Начальная цена за «квадрат» составила 48 898 рублей. Приём заявок до 26 мая.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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22 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru