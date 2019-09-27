Машинист столичной подземки спас Снегурочку

Машинист поезда спас прыгнувшего на пути котенка. В пресс-службе столичной подземки отметили, что инцидент произошёл накануне вечером на станции метро «Трубная». Хозяйка везла питомца в сумке, однако котёнок сумел выбраться оттуда и прыгнул на рельсы.

Машинист подъезжающего к станции поезда проявил бдительность и сумел остановить состав – в итоге Снегурочка не пострадала. Хозяйка котенка поблагодарила сотрудников московского метрополитена и полицию за спасение любимицы.