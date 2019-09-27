Машинист столичной подземки спас Снегурочку
Машинист поезда спас прыгнувшего на пути котенка. В пресс-службе столичной подземки отметили, что инцидент произошёл накануне вечером на станции метро «Трубная». Хозяйка везла питомца в сумке, однако котёнок сумел выбраться оттуда и прыгнул на рельсы.
Машинист подъезжающего к станции поезда проявил бдительность и сумел остановить состав – в итоге Снегурочка не пострадала. Хозяйка котенка поблагодарила сотрудников московского метрополитена и полицию за спасение любимицы.
Кстати, специалисты напоминают, что домашних питомцев в любом общественном транспорте нужно перевозить в специальных сумках или клетках.
Ранее НСН писала, что помощь в задержании преступника, который подозревался в надругательстве над девятилетней девочкой, оказала служебная собака по кличке Жасмин. Об этом сообщает РИА Новости. Источник отмечает, что благодаря навыкам четвероногого сотрудника полиции злоумышленника удалось задержать по горячим следам.
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