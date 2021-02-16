Маршруты ночных автобусов изменены из-за обрушения лесов на «Китай-городе»
Маршруты ряда ночных автобусов изменены после обрушения строительных фасадов в районе станции столичного метрополитена «Китай-город». Об этом сообщает Интерфакс.
Согласно столичному Дептрансу, автобусы № н1, н2, н3, н6, н9, м10, н11 и н12 из-за происшествия пробудут отправляться от станции метро «Лубянка» вместо «Китай-города».
Как сообщает «Интерфакс», в результате обрушения лесов пострадала 63-летняя женщина, получив ушиб головы. Отмечается, что ее жизнь вне опасности. Площадь обрушения составила 600 кв. метров.
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