Маршруты ночных автобусов изменены из-за обрушения лесов на «Китай-городе»

Маршруты ряда ночных автобусов изменены после обрушения строительных фасадов в районе станции столичного метрополитена «Китай-город». Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно столичному Дептрансу, автобусы № н1, н2, н3, н6, н9, м10, н11 и н12 из-за происшествия пробудут отправляться от станции метро «Лубянка» вместо «Китай-города».

Как сообщает «Интерфакс», в результате обрушения лесов пострадала 63-летняя женщина, получив ушиб головы. Отмечается, что ее жизнь вне опасности. Площадь обрушения составила 600 кв. метров.

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