Маркетолог рассказала, почему людей может заинтересовать роман с нейросетью

Главный редактор отдела контент-маркетинга TexTerra Росса Бланк в пресс-центре НСН рассказала о перспективах романа с нейросетью.

«Это более чем возможно. Мы сейчас уже видим, что общение в интернете заменяет часто общение оффлайн. Молодежь отмечает, что дружба в интернете дает такое же ощущение поддержки, как и дружба оффлайн. В то же время таких же ощущений от романтических отношений интернет все-таки не дает. Мне кажется, что с нейросетями будет такая же история. Да, если тебе очень грустно, ты можешь пообщаться с умной колонкой, но это все равно не то же самое. Наверное, если у человека есть какие-то особенности, ты можешь полюбить нейросеть, но в другом случае это невозможно», - рассказала она.

Подарков ко Дню святого Валентина будет в два раза меньше, чем годами ранее, а сам праздник планируют отмечать лишь 13% опрошенных, такие данные приводит опрос Superjob. Мужчины готовят подарки ко Дню влюбленных чаще, чем женщины (22% против 16%), и тратят на них заметно больше.

