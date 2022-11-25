Маркетолог рассказала, как сэкономить деньги во время «черной пятницы»

Чтобы сэкономить свои деньги в «черную пятницу», россиянам нужно мониторить цены товаров и составить список необходимых покупок перед началом распродаж. Об этом заявила маркетолог Александра Гольдштейн, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, составление списка покупок даст возможность не нахватать лишних товаров. Кроме того, она посоветовала заранее ограничить расходы и изучить цены.

«Советую выделить бюджет с лимитом. Важно покупать и делать нацеленность на какие-либо универсальные и базовые вещи. Не хватать лишнего, яркого, блестящего и того, что не находится в списке покупок, который был составлен изначально», — подчеркнула она.