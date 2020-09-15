Мария Киселева пригласила старшеклассников принять участие в конкурсе спортивных комментаторов
Дети старше 14 лет смогут принять участие в конкурсе комментаторов «Комментариум». Об этом сообщила АГН «Москва» депутат Московской городской думы, олимпийская чемпионка в синхронном плавании Мария Киселева. По её словам, творческое состязание даст возможность ученикам старших классов попробовать свои силы в интересной профессии, получить полезный опыт уже в юном возрасте.
Как отметила Киселёва, ссылаясь на собственный опыт комментирования соревнований, это напряженная работа, но очень интересная и эмоциональная. При этом для успеха необходимо обладать большим количеством информации, уметь делиться эмоциями, в то же врем, не мешать зрителям получать удовольствие от происходящего.
Конкурс «Комментариум» проводится на базе городского центра «Патриот. Спорт». Чтобы принять в нём участие, необходимо на камеру прокомментировать матч по любому виду спорта и выложить видеоролик на своей странице в соцсетях, сопроводив хештегами #ПатриотСпорт и #Комментариум.
В рамках курса участники примут участие в нескольких мастер-классах в дистанционном формате. Мастера научат ребят ораторскому искусству, расскажут об опыте ведения трансляций, объяснят, как вести себя в кадре. По окончании обучения участники конкурса снимут небольшие видеорепортажи, а жюри и зрители в группе центра «Патриот. Спорт» в социальной сети выберут 16 финалистов.
В следующем туре им необходимо будет прокомментировать матч по виду спорта, который определят с помощью жеребьевки, а потом провести прямую трансляцию. Победители получат призы и подарки.
Приём стартовых работ уже начался и продлится до 4 октября включительно. Все видео опубликуют на сайте конкурса для открытого голосования.
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