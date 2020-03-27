Маргарита Симоньян сообщила о потере ребенка
Журналистка, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла своего четвертого ребенка.
"Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание", - написала Симоньян в своем Instagram.
Также в сообщении под публикацией журналистка отметила, что акции помощи беременным, мамам и врачам продолжатся.
Как отмечает "Российская газета" о своей четвертой беременности Симоньян сообщила спустя несколько месяцев после рождения третьего ребенка. Дочка Маро появилась в семье Симоньян в октябре прошлого года.
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