Маргарита Симоньян сообщила о потере ребенка

Журналистка, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла своего четвертого ребенка.

"Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание", - написала Симоньян в своем Instagram.

Также в сообщении под публикацией журналистка отметила, что акции помощи беременным, мамам и врачам продолжатся.

Как отмечает "Российская газета" о своей четвертой беременности Симоньян сообщила спустя несколько месяцев после рождения третьего ребенка. Дочка Маро появилась в семье Симоньян в октябре прошлого года.

