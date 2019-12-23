«Маразм крепчал». Певицу Нюшу захейтили за странное имя дочери

Пользователи социальных сетей набросились с жёсткой критикой на певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за непонятное имя, которое она дала своей дочери. Спустя год после родов артистка появилась с малышкой на обложке одного из глянцевых изданий. «Знакомьтесь, моя дочь — Симба!» — представила Нюша девочку.

Поклонников выбор имени ввёл в недоумение. Некоторые из них провели параллель с мультфильмом «Король Лев», сообщает РЕН ТВ: «Симба Игоревна Сивова?! Нюша пошутила? За что так со своим ребенком?». Отец дочери Нюши - генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.

Певица объяснила такой выбор имени из-за любви к творчеству компании Disney. Нюша считает положительным моментом, если её дочь будет ассоциироваться с мультфильмом «Король Лев». Кроме того, по словам артистки, для знака зодиака «Скорпион», под которым родилась Симба, требуется сильное имя.

Однако, как пишут «Дни.ру», пользователи соцсетей не приняли такое объяснение. «Мир сошел с ума – у меня так собаку зовут!», «Спасибо, что не Пумба!», «Мама Нюша, дочь Симба – маразм крепчал». Вот лишь немногие едкие комментарии на этот счёт. «Осталось родить еще Тумбу и Юмбу», – резюмирует один из критиков.

