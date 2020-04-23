Марат Башаров выложил видео скандала с экс-женой

Российский актер и телеведущий Марат Башаров выложил в своем Instagram видеозапись, на которой он скандадлит со своей уже бывшей женой - Елизаветой Шевырковой.

Вторая избитая жена Башарова отреагировала на его новый развод

На кадрах видно, как бывшие супруги ругаются во дворе дома, при этом рядом находится их ребенок. Шевыркова обвиняет Башарова в пьянстве и убеждает ребенка уехать с ней, пишут «Дни.ру».

«Что же ты делаешь? Ты психику одному ребенку сломал, своему тоже хочешь сломать», - заявляет на кадрах экс-супруга артиста. Также она угрожает вызвать полицию, если супруг продолжит пить.

Отметим, что в другом своем посте Башаров опубликовал фото бывшей жены, обвинив ее в вымогательстве у него денег.

Шевыркова и Башаров развелись в марте 2020 года. При этом ранее СМИ сообщали, что один из семейных конфликтов до расторжения брака закончился дракой, однако Башаров это отрицал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марат БашаровСкандалШоу-бизнес
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