Марат Башаров выложил видео скандала с экс-женой

На кадрах видно, как бывшие супруги ругаются во дворе дома, при этом рядом находится их ребенок. Шевыркова обвиняет Башарова в пьянстве и убеждает ребенка уехать с ней, пишут «Дни.ру».



«Что же ты делаешь? Ты психику одному ребенку сломал, своему тоже хочешь сломать», - заявляет на кадрах экс-супруга артиста. Также она угрожает вызвать полицию, если супруг продолжит пить.



Отметим, что в другом своем посте Башаров опубликовал фото бывшей жены, обвинив ее в вымогательстве у него денег.



Шевыркова и Башаров развелись в марте 2020 года. При этом ранее СМИ сообщали, что один из семейных конфликтов до расторжения брака закончился дракой, однако Башаров это отрицал.