«Марафон идей» ищет новых людей

В Перми партия «Новые люди» назвала первых лауреатов всероссийского конкурса «Марафон идей» по Пермскому краю. Сбор инициатив проходил с 12 февраля по 12 марта. За месяц из 65 регионов поступило свыше 15 тысяч предложений, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

«Марафон идей» - это всероссийский конкурс, где каждый может представить свой проект и побороться за право реализовать его при финансовой поддержке от «Новых людей».

В интервью НСН председатель партии Алексей Нечаев заявил, что очень доволен тем, сколько людей откликнулось на инициативу.

«Из более чем 15 тысяч заявок почти 600 поступили из Пермского края. И мы не случайно выбрали этот регион, чтобы начать подводить итоги, не случайно выбрали Пермь и Пермский край. Это место, где живут вольные люди, где многое происходит по инициативе людей, а не потому что им поручили или приказали», - отметил Алексей Нечаев.

Победителями «Марафона идей» в Пермском крае стали: инициатива по обустройству велодорожек в Кунгуре, а также проект по восстановлению вентиляционного оборудования в жилых домах. Кроме этого, часть призового фонда в 300 тысяч рублей получила пермская команда по юнифайд-баскетболу.

А вот идею пермяков по раздаче земельных участков семьям для создания родовых поместий «Новые люди» обещают преобразовать в законопроект и внести в Государственную думу.

