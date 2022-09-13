MAN и Scania продают дистрибьюторские компании в РФ

Компании MAN и Scania, производящие коммерческие автомобили, продают дистрибьюторские компании в РФ местным бизнесменам. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, заявление об этом сделал основной акционер компаний - TRATON. Отмечается, что Scania также продает финансовый бизнес.

Согласно заявлению компании, сделки требуют одобрения от акционеров и российских регуляторов. Ожидается, что сделки закроются в начале 2023 года.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Автомобили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры