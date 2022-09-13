MAN и Scania продают дистрибьюторские компании в РФ
13 сентября 202219:20
Компании MAN и Scania, производящие коммерческие автомобили, продают дистрибьюторские компании в РФ местным бизнесменам. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, заявление об этом сделал основной акционер компаний - TRATON. Отмечается, что Scania также продает финансовый бизнес.
Согласно заявлению компании, сделки требуют одобрения от акционеров и российских регуляторов. Ожидается, что сделки закроются в начале 2023 года.
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13 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru