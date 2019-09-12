Мамонов готовится к сложной операции на сердце

Как напоминают «Известия», 68-летнего Мамонова госпитализировали 24 августа. Он был доставлен в срочном порядке в столицу из деревни Ефаново, где проживает с 1995 года, отмечает телеканал «360». Состояние музыканта оценивали как тяжёлое. Все концерты и гастроли были отменены. После обследования выяснилось, что он перенёс обширный инфаркт.

Спустя два дня музыканту была сделана операция. В начале сентября артиста выписали из больницы.

