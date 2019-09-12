Мамонов готовится к сложной операции на сердце
Петру Мамонову в четверг, 12 сентября, предстоит операция на сердце – ему сделают тройное шунтирование. Как пишет РИА Новости, об этом заявила супруга российского музыканта и актёра Ольга.
Как напоминают «Известия», 68-летнего Мамонова госпитализировали 24 августа. Он был доставлен в срочном порядке в столицу из деревни Ефаново, где проживает с 1995 года, отмечает телеканал «360». Состояние музыканта оценивали как тяжёлое. Все концерты и гастроли были отменены. После обследования выяснилось, что он перенёс обширный инфаркт.
Спустя два дня музыканту была сделана операция. В начале сентября артиста выписали из больницы.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В МИД России заявили об угрозе ядерной войны
- Мамонов готовится к сложной операции на сердце
- В региональных штабах ФБК по всей стране проходят обыски
- Подавляющее большинство работодателей не хотят четырехдневную рабочую неделю
- Караоке-бар в Екатеринбурге запретил все песни Тимати и Гуфа