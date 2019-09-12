Мамонов готовится к сложной операции на сердце

12 сентября11:44

Петру Мамонову в четверг, 12 сентября, предстоит операция на сердце – ему сделают тройное шунтирование. Как пишет РИА Новости, об этом заявила супруга российского музыканта и актёра Ольга.

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Как напоминают «Известия», 68-летнего Мамонова госпитализировали 24 августа. Он был доставлен в срочном порядке в столицу из деревни Ефаново, где проживает с 1995 года, отмечает телеканал «360». Состояние музыканта оценивали как тяжёлое. Все концерты и гастроли были отменены. После обследования выяснилось, что он перенёс обширный инфаркт.

Спустя два дня музыканту была сделана операция. В начале сентября артиста выписали из больницы.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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