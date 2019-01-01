Мамаев назвал «позором» судебный процесс

Футболист Павел Мамаев назвал позором процесс по их с Александром Кокориным делу. С таким заявлением он выступил в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на приговор.

«Ваша честь! Восемь месяцев мы что-то просим, уже ничего не хочу просить. Просто скажу, что всё, что тут происходит, и было в Пресненском суде, — это позор! Уверен на 1000%, что и сегодня ничего не изменится, это просто очередное шоу для нас и для телевидения», — цитирует Мамаева RT. В свою очередь, Александр Кокорин попросил справедливости при рассмотрении апелляции.

Прокурор на заседании Мосгорсуда призвал вернуть в приговор статью о хулиганстве по предварительному сговору, однако сроки наказания подсудимых оставить прежними.

8 мая Пресненский суд столицы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Аналогичные сроки получили брат Кокорина Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий. Их признали виновными в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Виталия Соловчука.

