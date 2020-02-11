Экс-замначальника свердловской колонии возглавил детсад на Урале

Бывший заместитель начальника исправительной колонии №16 Свердловской области Андрей Гайдуков стал директором детского сада в том же Краснотурьинске, где расположено исправительное учреждение. Об этом сообщил в соцсетях правозащитник Алексей Соколов.

В своей публикации он оставил ссылку на материал сайта «Открытый Лесной» с подписью: «Здесь подробно можно узнать о прошлом нового заведующего. Как работал на зоне и женщин по голове бил». Соколов также рассказал, что в администрации Нижней Туры, где Гайдуков занимал должность вице-мэра после увольнения из ФСИН, его за глаза называли «вертухай».

В Федеральной службе исполнения наказаний подтвердили, что их экс-сотрудник теперь руководит детским садом, сообщает Ura.ru. Там дали блестящую характеристику Гайдукову, как утверждают в пресс-службе свердловского главка ФСИН, он — «прекрасный организатор, практик-хозяйственник с двумя высшими образованиями, честный и порядочный человек».

Кроме того, по словам главы пресс-службы, Гайдуков в бытность сотрудником ГУФСИН участвовал в областном конкурсе «Мистер УИС». Там подчёркивают, что, благодаря таким молодым людям, как Гайдуков, у региона появляются перспективы для развития. «Сотни и тысячи бывших сотрудников ГУФСИН…сеют хлеб, лечат людей и руководят министерствами и ведомствами», резюмировали в пресс-службе.

В свою очередь, сайт «Открытый Лесной» приводит рассказы бывших заключенных ИК-16, которые совсем иначе отзываются о бывшем начальнике. Они утверждают, что Гайдуков, руководивший швейным производством колонии, мог ударить женщину-заключенную по голове, кричал на отбывающих наказание матом.

