Малышева выписалась из больницы после экстренной госпитализации

Известная телеведущая Елена Малышева выписана из Боткинской больницы, куда её доставили после резкого скачка давления. Как отмечает РИА Новости, она отметила, что «у неё всё в порядке»

«Давление в норме. Сейчас еду на озвучание. Ну, а завтра на съёмки», — заявила телеведущая, добавив, что сейчас её давление — 120/80.

Как напоминает RT, ранее сегодня стало известно, что ведущая программы «Жить здорово!» попала в больницу с гипертоническим кризом. 58-летняя Малышева пояснила, что у нее неожиданно подскочило давление до 200/130, отмечают Дни.ру. Её доставили в одну из столичных больниц в машине скорой помощи. Однако уже дороге в медучреждение стало понятно, что состоянию ведущей ничего не угрожает. Уже находясь в карете, Малышева начала записывать на видео процесс своей госпитализации, которое потом выложила в Инстаграм.