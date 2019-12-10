Малышева рассказала, как не стоит лечить отравления

Известная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала самые небезопасные советы по лечению отравления. Она заявила, что отвар укропа с сахаром, который часто рекомендуют друг другу пользователи интернета, не поможет справиться с недугом. Кроме того, по мнению Малышевой, не менее вреден для ослабленного организма настой из мать-и-мачехи. Это средство может навредить печени.

Кроме того, телеведущая не рекомендует лечиться популярным среди жителей нашей страны активированным углём, пишут Дни.ру.

Что касается полезных советов, то эксперты рекомендуют пить как можно больше воды, чтобы компенсировать потерю жидкости.