Малышева рассказала, как не стоит лечить отравления
Известная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала самые небезопасные советы по лечению отравления. Она заявила, что отвар укропа с сахаром, который часто рекомендуют друг другу пользователи интернета, не поможет справиться с недугом. Кроме того, по мнению Малышевой, не менее вреден для ослабленного организма настой из мать-и-мачехи. Это средство может навредить печени.
Кроме того, телеведущая не рекомендует лечиться популярным среди жителей нашей страны активированным углём, пишут Дни.ру.
Что касается полезных советов, то эксперты рекомендуют пить как можно больше воды, чтобы компенсировать потерю жидкости.
Кстати, ранее в эфире НСН врач и телеведущая прокомментировала опубликованное в США исследование о том, что смертность среди родившихся с 1981 по 1996 годы будет выше, чем среди их родителей. В документе отмечается, что миллениалы будут умирать на 40 процентов чаще, чем поколение X (1961–1981 годы), в том числе из-за бедности и угроз ранних болезней.
Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН не согласилась с такими данными, заявив, что продолжительность жизни сегодня, напротив, растет.
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