Малышева ответила на критику дорогих услуг в своем медцентре

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева отреагировала на комментарий одной из своих подписчиц в «Инстаграме», посетовавшей на дороговизну услуг в частном медицинском центре Малышевой. Женщина пожаловалась, что обычные пенсионеры не могут лечиться в этой клинике, где один только приём у академика Юрия Беленкова стоит 23 тысячи рублей.

Малышева в ответ подчеркнула, что её клиника – частная, и в ней приходится платить, передает телеканал «360».

«Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи», - написала Малышева.

Ранее арбитражный суд Москвы оштрафовал «Медицинский центр Елены Малышевой» за отсутствие необходимого оборудования. Тогда же выяснилось, что у некоторых сотрудников центра отсутствовал стаж работы, сообщает РИА ФАН.

