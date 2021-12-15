Мальта стала первой страной ЕС, одобрившей каннабис для личного использования

Мальта стала первой европейской страной, разрешившей ограниченное выращивание и хранение каннабиса для личного использования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоги голосования по данному вопросу в парламенте страны.



Закон был одобрен 36 голосами против 27. Он позволяет взрослым на Мальте владеть до семи граммов (0,25 унции) каннабиса и выращивать до четырех растений.

Также закон предусматривает ответственность за курение каннабиса в общественных местах. За это нарушение предполагается штраф в размере от 300 до 500 евро.

Как отмечает агенство, Мальта стремится позиционировать себя как европейский лидер в производстве медицинского каннабиса. В 2018 году в стране был принят закон, разрешающий производство каннабиса в лечебных и исследовательских целях.







