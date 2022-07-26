«Маленькие и старенькие»: Профессор Продеус рассказал, кто рискует заразиться чумой

Андрей Продеус отметил, что легочная форма чумы опасна для людей с ослабленным иммунитетом. 

Люди с ослабленным иммунитетом больше подвержены заболеванию чумой с тяжелым течением, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Чаще всего это укус, нарушение кожного покрова и барьерной функции. Классической чумой заболевают одинаково и люди с нормальным иммунитетом, и люди с ослабленным. Если мы говорим о легочной форме, когда есть возможность передачи от человека к человеку, восприимчивость потенциального хозяина имеет значение. Маленькие и старенькие в большей опасности по тяжелому течению», - рассказал он.

Случаи заболевания бубонной чумой периодически фиксируются в мире, но это единичные случаи, заявил ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: НСН
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