«Маленькая бестия» грозит урожаю плодов и ягод в России

Азиатская ягодная дрозофила угрожает производству ягод и плодов России. С таким предупреждением выступила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Как отмечается на сайте ведомства, Drosophila suzukii (Matsumura) – чрезвычайно опасный вредитель целого ряда ягодных и плодовых культур. Согласно постановлению Евразийской экономической комиссии насекомое включено в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Азиатскую ягодную дрозофилу иногда именуют «маленькой бестией». На сегодня она замечена во многих странах Америки, Африки и Азии. Вредитель обошел своим вниманием только Австралию. В Евросоюзе наиболее опасная стадия личинки уже обнаружена в 28 государствах сообщества. Ареал вредителя продолжает увеличиваться.

В Россельхознадзоре заверили, что организуют мероприятия по предотвращению проникновения азиатской ягодной дрозофилы на территорию России. Уже 10 лет с этой целью проводятся ежегодные контрольные фитосанитарные обследования территории страны.

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Фото: en.wikipedia.org
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