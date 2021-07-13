«Маленькая бестия» грозит урожаю плодов и ягод в России
Азиатская ягодная дрозофила угрожает производству ягод и плодов России. С таким предупреждением выступила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Как отмечается на сайте ведомства, Drosophila suzukii (Matsumura) – чрезвычайно опасный вредитель целого ряда ягодных и плодовых культур. Согласно постановлению Евразийской экономической комиссии насекомое включено в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.
Азиатскую ягодную дрозофилу иногда именуют «маленькой бестией». На сегодня она замечена во многих странах Америки, Африки и Азии. Вредитель обошел своим вниманием только Австралию. В Евросоюзе наиболее опасная стадия личинки уже обнаружена в 28 государствах сообщества. Ареал вредителя продолжает увеличиваться.
В Россельхознадзоре заверили, что организуют мероприятия по предотвращению проникновения азиатской ягодной дрозофилы на территорию России. Уже 10 лет с этой целью проводятся ежегодные контрольные фитосанитарные обследования территории страны.
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