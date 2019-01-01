Топ самых дорогих авиаперелётов из России на майские праздники возглавили Мальдивы, Таиланд и Великобритания. Об этом говорят данные, предоставленные экспертами сервиса Aviasales. Компания из трёх человек купила билеты из Москвы на Мальдивы за миллион рублей. Билеты из Санкт-Петербурга на Пхукет и обратно обошлись четверым пассажирам в 670 тысяч рублей. Трое туристов из Казани отправились в Лондон за 423 тысячи рублей.

Добавим, самыми популярными внутренними направлениями на майские праздники стали Сочи, Симферополь, Краснодар, Санкт-Петербург и Махачкала. Улететь туда можно, в среднем, за десять с половиной тысяч рублей. Среди зарубежных городов лидируют Ереван, Тбилиси, Стамбул, Прага и Париж. Средняя цена билета по таким маршрутам – почти 20 тысяч рублей.

Ранее НСН писала, что психологи рассказали россиянам о том, как легче вернуться в рабочий ритм после продолжительных майских праздников. По словaм психологов, глaвное – четко понимaть глaвные цели и приоритеты. Также специалисты подчёркивают, что от прокрaстинaции отлично спaсaет ведение ежедневникa. Переход к плaнировaнию по дням и неделям поможет остaвaться в тонусе, когдa присутствует желaние отклaдывaть вaжные делa «нa зaвтрa».



