Мальчик, который хотел обнять панду, сходил в зоопарк и поговорил с Путиным

Ему рассказали, как ухаживают за животными и их содержат. Мальчик побывал в закрытой для посетителей секции зоопарка и смог увидеть, как рисует панда, вместе с сотрудниками покормить питомца. Уникальные рисунки панды Жуи стали принтами для футболки, которую подарили Саше. Вместо живого медведя он обнял мягкую игрушку.

Во время экскурсии в Московский зоопарк мальчику позвонил президент Владимир Путин и поинтересовался, удалось ли Саше обнять панду.

«Я не обнимался - говорят, с ними нельзя обниматься. (…) Спасибо вам огромное, что исполнили мою мечту», - поблагодарил Саша Владимира Путина.

Мальчик признался, что встреча с живой пандой стали «чем-то сверхъестественным».

