Мальчик, который хотел обнять панду, сходил в зоопарк и поговорил с Путиным

Президент России Владимир Путин выполнил пожелание Александра Колесникова из Тульской области. Десятилетний мальчик хотел обнять панду – его мечта оказалась на «Елке желаний», сообщает телеграм-канал онлайн-марафона «#МыВместе».

«Его мечту с "Елки желаний" снял 5 декабря на онлайн-марафоне #МыВместе президент России Владимир Путин. Вместе с родителями Саша приехал в российскую столицу и под присмотром сотрудников Московского зоопарка встретился с пандой», — сказано в сообщении.

Путин присоединился к добровольческой акции «Елка желаний»

Ему рассказали, как ухаживают за животными и их содержат. Мальчик побывал в закрытой для посетителей секции зоопарка и смог увидеть, как рисует панда, вместе с сотрудниками покормить питомца. Уникальные рисунки панды Жуи стали принтами для футболки, которую подарили Саше. Вместо живого медведя он обнял мягкую игрушку.

Во время экскурсии в Московский зоопарк мальчику позвонил президент Владимир Путин и поинтересовался, удалось ли Саше обнять панду.

«Я не обнимался - говорят, с ними нельзя обниматься. (…) Спасибо вам огромное, что исполнили мою мечту», - поблагодарил Саша Владимира Путина.

Мальчик признался, что встреча с живой пандой стали «чем-то сверхъестественным».

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ФОТО: скрин #мывместе
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