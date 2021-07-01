Максимальную скорость на российских дорогах могут увеличить до 150 км/ч

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что в его ведомстве рассматривается вопрос повышения максимально допустимой скорости на дорогах России, сообщает ТАСС.

По его словам, это повышение скорости до 150 км/ч будет возможно лишь на некоторых дорогах страны, там, где это безопасно.

Также Черников рассказал, что разрабатывается новая информационная система с умными камерами, которая позволит «считывать весь поток автомобилей, минимизировать контакт между водителем и инспектором и выявлять злостных нарушителей ПДД».

Ранее глава ГИБДД заявил, что в МВД России категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч, сообщает RT.