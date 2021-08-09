МакSим переводят из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Максимова), больная COVID-19, сегодня будет переведена из реанимационного отделения в обычную палату. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
«И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость», - написала сообщение Соколова для поклонников МакSим в соцсети Instagram. По словам менеджера, выписка певицы уже «не за горами», впрочем, медики пока не говорят о конкретных сроках.
Соколова также привела мнение врачей, которые признают случай МакSим «уникальным» по своему благополучному исходу, учитывая тяжесть заболевания. Хотя ещё будет необходимо пройти длительный курс восстановления. Пока певице будет нельзя выходить на сцену и совершать перелеты, покой требуется для восстановления легких.
38-летняя Максимова 11 июня почувствовала симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Через несколько дней она попала в больницу с пневмонией, затем её ввели в искусственную кому на аппарате искусственной вентиляции легких. В таком состоянии артистка пробыла около 1,5 месяца.
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