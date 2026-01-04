Майские праздники в 2026 году будут длиться шесть дней

В 2026 году майские праздники для россиян составят шесть дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

По его словам, отдыхать можно будет с 1 по 3 мая (в связи с Днем труда, выпадающим на пятницу) и с 9 по 11 мая (в связи с переносом выходного с Дня Победы, который приходится на субботу).

Депутат отметил, что в текущем году праздничный период получился не очень продолжительным из-за календарного совпадения праздников с выходными, и напомнил, что в 2027 году ситуация может измениться.

