Майские праздники в 2026 году будут длиться шесть дней
В 2026 году майские праздники для россиян составят шесть дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.
По его словам, отдыхать можно будет с 1 по 3 мая (в связи с Днем труда, выпадающим на пятницу) и с 9 по 11 мая (в связи с переносом выходного с Дня Победы, который приходится на субботу).
Депутат отметил, что в текущем году праздничный период получился не очень продолжительным из-за календарного совпадения праздников с выходными, и напомнил, что в 2027 году ситуация может измениться.
В январе россияне будут отдыхать больше, чем работать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
