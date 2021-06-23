«Магнит» начал доставлять еду в регионах
Ретейлер «Магнит» начал доставлять еду из своих супермаркетов покупателям в регионах. Это касается сетей «Магнит семейный» и «Магнит экстра», говорится в заявлении компании.
Ранее новая система была протестирована в Краснодаре, сейчас к нему присоединились Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Ижевск, Омск и Уфа, а к концу июля сервис начнет работать еще и в Оренбурге, Тюмени, Ярославле, Ульяновске и Воронеже.
«Магнит» развивает проект вместе с «Яндекс.Едой». В будущем ретейлер планирует перевести все операционные и технологические процессы в собственное руководство.
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