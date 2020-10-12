Магазину Adidas в Москве грозит штраф до 300 тыс рублей
Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявило нарушения мер профилактики коронавируса в магазине сети Adidas на западе Москвы, сообщил главный специалист ОАТИ Москвы Дмитрий Рогов.
По его словам, в магазине сети проверили соблюдение перчаточно-масочного режима и обнаружили, что на входе в магазин не проверяют температуру, а перчаток не было как у посетителей, так и у работников торговой точки.
Работники инспекции составили административный протокол, материалы направят в суд. Компании грозит штраф до 300 тыс. руб.
В России за последние сутки выявили 13592 тысячи больных коронавирусом, из них в Москве – 4395.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru