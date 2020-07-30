Магазин «Пятерочка» в ВАО закрыт из-за несоблюдения масочного режима

Столичный Роспотребнадзор приостановил работу магазина «Пятерочка» на Большой Косинской после жалоб на несоблюдением масочного режима. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе Екатерина Давыдова.

«В магазине должны быть запас дезинфицирующих средств для уборки помещений, инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств и документы об их эффективности против микробов и вирусов. Здесь я не вижу бактерицидных облучателей, и директор магазина мне также не может дать пояснения, есть ли в торговом зале устройства для обеззараживания воздуха. Также в магазине не проводится с должной кратностью дезинфекция контактных поверхностей, кассовых аппаратов, для дезинфекции используются средства с неизвестной концентрацией», - сказала Екатерина Давыдова, отметив, что в отношении магазина будет составлен протокол о временном запрете деятельности в связи с большим количеством выявленных нарушений.

Она пояснила, что Роспотребнадзор не может оштрафовать магазин в случае, если на покупателях нет защитных масок. Однако если маски или перчаток нет на продавце, предусмотрена ответственность для юридических лиц в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток. «Ответственность за покупателя сейчас несет сам покупатель», - уточнила Екатерина Давыдова.

