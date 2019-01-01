В Госдуме пообещали не отменять штрафы за тонировку
Первый замглавы комитета по законодательству и госстроительству в эфире НСН завил, что идея противоречит техрегламенту.
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в соавторстве с парламентариями фракции ЛДПР подготовил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Тонировка позволяет водителям защититься от света фар и солнечных лучей, чувствовать себя в более комфортной обстановке, а также сэкономить деньги «в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период». Сейчас за чрезмерную тонировку взимается штраф 500 рублей.
Первый замглавы комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал инициативу, лишенной смысла (слушайте аудио).
«Существует утверждённый правительством технический регламент о «Безопасности колесных транспортных средств», поэтому мы не можем отменить штрафы за тонировку. В пояснительной записке пишется, что тонировка поможет защитить водителя от слепящих фар встречных авто. Это глупость. Получается, что предлагается тонировать лобовое стекло?! По правилам тонировка возможна боковых задних стекол, хоть в ноль закрывайте. Но светопропускаемость передних боковых стекол должна быть 70%, 75% - лобового стекла. Это норма», - резюмировал Лысаков.
Напомним, в 2016 году в Госдуму был внесен законопроект об увеличении штрафов за чрезмерную тонировку автомобиля с 500 до 1,5 тыс. руб. За повторное нарушение предполагался штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до трех месяцев.
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