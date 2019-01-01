В Госдуме пообещали не отменять штрафы за тонировку

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в соавторстве с парламентариями фракции ЛДПР подготовил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Тонировка позволяет водителям защититься от света фар и солнечных лучей, чувствовать себя в более комфортной обстановке, а также сэкономить деньги «в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период». Сейчас за чрезмерную тонировку взимается штраф 500 рублей.

Первый замглавы комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал инициативу, лишенной смысла (слушайте аудио).