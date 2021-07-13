Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко подал документы для участия в выборах в Госдуму
Лётчик-космонавт Роман Романенко собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах депутатов Госдумы по Чертановскому одномандатному избирательному округу №210 в Москве. Об этом Герой России объявил через социальные сети.
Романенко идёт на выборы от партии «Единая Россия». Он победил на праймериз - предварительном голосовании в рамках политической силы. По словам космонавта, участие в праймериз дало ему возможность глубже окунуться в жизнь Чертановского округа, узнать чаяния местных жителей.
Ежедневное общение с горожанами позволяет понять, каким они хотят видеть свой район, столицу и Россию в целом, отметил Романенко. Как уточнил претендент, он целенаправленно баллотируется в нижнюю палату парламента не по партийным спискам, а по одномандатному округу. Это, по его словам, позволит ему представлять в Госдуме интересы конкретных людей.
Роман Романенко – второй в России и третий в мире потомственный космонавт. Женат, вырастил сына и воспитывает дочь, он уже был депутатом Госдумы двух предыдущих созывов.
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