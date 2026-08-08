Львова-Белова сообщила о помощи в воссоединении многодетной семьи из Свердловской области
Многодетная мать из Свердловской области смогла вернуть детей из социального учреждения в результате адресной помощи семье. Об этом сообщила председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова в своем канале в «Макс».
Как объяснила Львова-Белова, после смерти мужа у женщины обострилась алкогольная зависимость, в результате чего младшие дети оказались в приюте. При поддержке родственников, врачей и специалистов органов профилактики она прошла лечение, вернулась к нормальной жизни и смогла вернуть детей в семью.
Кроме того, многодетная мать прошла курсы по программам «Устойчивая семьи» и «Азбука счастливой семьи». Теперь она выступает наставником для попавших в подобные ситуации людей. Также женщина приняла решение пройти обучение по психологическому консультированию и семейной психологии.
Львова-Белова подчеркнула, что такие истории демонстрируют важность своевременного оказания поддержки попавшим в тяжелую ситуацию семьям.
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