Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят из госпитальной школы
Председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят, которые находятся на лечении в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. В этом году там впервые сели за парты 20 первоклассников.
Детский омбудсмен отметила важность, того, что у них есть возможность учиться в условиях стационара. Она пожелала детям интересных открытий, хороших друзей и как можно больше поводов для радости.
Национальный медицинский центр создан по решению президента России Владимира Путина и носит имя одного из маленьких пациентов – Димы Рогачева. Открытая в нем госпитальная школа «УчимЗнаем» работает не только в Москве, но и в 40 регионах страны. Ежегодно продолжать образование в условиях медицинских стационаров могут более 35 тысяч детей, отметила омбудсмен.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС РФ освободили Святогорск в ДНР и харьковскую Казачью Лопань
- В России сравнялись цены на свинину и птицу
- Вышли в топ: Как Россия стала лидером в производстве мяса
- На Сахалине вертолет совершил жесткую посадку на трассе и опрокинулся в кювет
- Против только Трамп: Германия готова поставить Украине ракеты Taurus
- Депутат Панеш предложил ввести уроки китайского языка во всех российских школах
- В ИКИ РАН заявили, что Солнце спит
- «Запугивают перед выборами»: Почему властям Германии выгодна эскалация с Россией
- Главу «Дома с маяком» доставили на допрос в СК по делу о фейках о ВС РФ
- В Госдуме объяснили лидерство европейского бизнеса в России