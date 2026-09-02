Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят из госпитальной школы

Председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят, которые находятся на лечении в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. В этом году там впервые сели за парты 20 первоклассников.

Детский омбудсмен отметила важность, того, что у них есть возможность учиться в условиях стационара. Она пожелала детям интересных открытий, хороших друзей и как можно больше поводов для радости.

Национальный медицинский центр создан по решению президента России Владимира Путина и носит имя одного из маленьких пациентов – Димы Рогачева. Открытая в нем госпитальная школа «УчимЗнаем» работает не только в Москве, но и в 40 регионах страны. Ежегодно продолжать образование в условиях медицинских стационаров могут более 35 тысяч детей, отметила омбудсмен.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

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