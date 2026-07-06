Львова-Белова передала ноутбуки пострадавшим от удара ВСУ студентам в Старобельске

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова передала студентам Старобельского колледжа ноутбуки для учебы.



В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). По данным Минздрава ЛНР, всего пострадали 40 человек. По словам Львовой-Беловой, после произошедшего у обучающихся не осталось техники, которая необходима для продолжения обучения. Она добавила, что гаджеты помогут им подготовиться к учебному году.



Уточняется, что ноутбуки были доставлены при поддержке следственного управления Следственного комитета России по ЛНР, благотворительного фонда «Страна для детей» и гуманитарного штаба «Детям – в руки».



Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у Москвы дополнительную информацию об атаке Вооруженных сил Украины на учебное заведение в Старобельске, передает «Радиоточка НСН».

