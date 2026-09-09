Львова-Белова объяснила, как решать проблему травли в школах
Противостоять проблеме травли в детской среде необходимо комплексно: со стороны государства, школы, семьи и специалистов. Об этом заявила председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова, выступая на Всероссийском съезде родительских комитетов.
Она призвала предпринимать шаги по противодействию буллингу сразу, как только факт такого отношения к ребенку подтвердится, а не ждать, что проблема разрешится сама собой. Львова-Белова предложила алгоритм: сперва необходимо обратиться к классному руководителю или директору, и если на уровне школы ситуация не будет разрешена, следует подключать органы управления образованием, полицию, прокуратуру или уполномоченного по правам ребенка.
Она добавила, что с 11 сентября начнет работать организованная Минпросвещения горячая линия для школьников, по которой они смогут рассказать об эпизодах буллинга.
Львова-Белова указала на необходимость превентивных мер по борьбе с травлей. В частности, она призвала родительские комитеты создавать в классах объединяющие проекты и вовремя подключать к конфликтным ситуациям специалистов. Также она подчеркнула важность формирования доверительных отношений в семье, чтобы ребенок знал, что дома ему помогут найти выход из конфликтной ситуации со сверстниками.
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