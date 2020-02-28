Лукашенко пообещал белорусам пенсионную реформу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система страны «себя изжила», и пообещал создать новую - «справедливую и хорошую», сообщает RT со ссылкой на БЕЛТА.

По мнению белорусского лидера, в этом вопросе не должно быть «уравниловки»: люди должны понимать, что чем лучше они работают и зарабатывают, тем лучше им будет на пенсии.

Лукашенко рассказал, что Белоруссия изучает опыт других стран и добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

По указу Лукашенко в Белоруссии с 2017 года повышается пенсионный возраст — каждый год на полгода . Пенсионный возраст для женщин должен вырасти с 55 лет до 58 лет в 2022 году, для мужчин - с 60 до 63 лет.