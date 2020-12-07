Лукашенко назвал неработающих белорусов «будущими преступниками»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всех тунеядцев в стране необходимо поставить на учёт и заставить работать, передаёт БелТА.
На совещании по экономическим вопросам белорусский лидер отметил, что неработающий человек - это «потенциальный протестун на улице или будущий преступник», который ежедневно «подкидывает преступление», а государству приходится затем приходится тратить огромные деньги на поимку злоумышленников и их содержание «в местах не столь отдаленных».
Лукашенко поручил правительству немедленно заняться трудоустройством всех безработных, в том числе с помощью милиции. «Подключите, кого вы считаете нужным», - добавил он.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа и не прекращаются уже четыре месяца. Оппозиция отказывается признавать итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Протестующие требуют отставки президента и новых выборов.
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