Лукашенко назвал неработающих белорусов «будущими преступниками»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всех тунеядцев в стране необходимо поставить на учёт и заставить работать, передаёт БелТА.

На совещании по экономическим вопросам белорусский лидер отметил, что неработающий человек - это «потенциальный протестун на улице или будущий преступник», который ежедневно «подкидывает преступление», а государству приходится затем приходится тратить огромные деньги на поимку злоумышленников и их содержание «в местах не столь отдаленных».

Лукашенко поручил правительству немедленно заняться трудоустройством всех безработных, в том числе с помощью милиции. «Подключите, кого вы считаете нужным», - добавил он.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа и не прекращаются уже четыре месяца. Оппозиция отказывается признавать итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Протестующие требуют отставки президента и новых выборов.

