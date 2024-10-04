Лукашенко: Корове надо поставить памятник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал поставить в республике памятник корове за вклад животных в обеспечение населения продовольствием. Об этом пишет БЕЛТА.

«Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит», — заявил политик.

Лукашенко подчеркнул, что для него «корова — это святое». По словам белорусского лидера, в его подсобном хозяйстве есть это животное, которое ему подарили из Брестской области. Как отметил глава республики, у коровы были такие высокие надои, что рацион животного пришлось скорректировать.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии следует обеспечить себя большим количеством яблок, напоминает RT.

