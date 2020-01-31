Людоедский КоАП

Накопительная система, увеличение до года срока привлечения к административной ответственности и повышение в разы штрафов за превышение скорости – такие инициативы содержатся в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который подготовил Минюст. В числе прочего предлагается лишение прав на срок до полутора лет за три и более грубых нарушений ПДД в течение года, к примеру, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 км/час. Штрафы за превышение скорости новым проектом КоАП предлагается поднять за превышение на 20-40 км/ч с нынешних пятисот рублей до трех тысяч(!), за превышение на 40-60 км/ч – до 4 тысяч, более чем на 60 км/час – до 5 тысяч рублей. Увеличение срока привлечения к административной ответственности до одного года будет означать, что 1 февраля 2020 года водителю может прийти штраф за нарушение 1 февраля 2019 года. К этому времени со всей очевидностью у водителя не останется никаких доказательств его правоты для обжалования штрафа.

Людоедство. К такому определению сводится комментарий данный в эфире НСН координатором движения «Синие ведерки» Петром Шкуматовым.

«Это абсолютно людоедская история, она показывает, насколько те люди, которые писали КоАП, далеки от понимания реальной ситуации в стране. Штраф в 3 тысячи рублей за незначительное превышение скорости – вполне европейский уровень, но только мы забыли, что доходы людей меньше, чем в Африке. Я считаю, что нужно убрать все ловушки с дорог. Они же специально их расставляют, причем не там, где они снижают аварийность, а только там, где они приносят больше денег. И теперь камеры будут приносить больше денег! Отличный бизнес-план! Сейчас с водителей собирается около 100 миллиардов рублей в год, а будут собирать в 6 раз больше. И все это уйдет в частный карман. Автомобилисты – новая нефть!»

Проект КоАП в его нынешнем виде принят не будет, - заверил НСН первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков. По его словам, документ явно недоработан, и его принятие вызовет лишь социальную напряженность в обществе.

«Законопроект принят не будет, наш комитет проголосует "против". Нет официальной статистики МВД о повышении числа ДТП из-за этого нарушения. Так чем обосновывается повышение штрафов в 6-7 раз? Такие нововведения воспринимаются как коммерциализация дорожного движения и попытка залезть в карман автовладельцев. Но этого нельзя делать, потому что это вызовет социальное напряжение».

К сожалению, приходится констатировать, что в нашей стране принимаются и такие «людоедские» законы. Например, пенсионная реформа…

