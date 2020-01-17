Лучшие проекты года получили награды на ассамблее «Здоровая Москва»

По итогам ассамблеи «Здоровая Москва» вручены награды за за лучшие проекты годы. Члены жюри оценивали их по нескольким параметрам.

В частности, рассматривалось, в каком объеме были определены и оптимизированы ключевые процессы, были ли достигнуты поставленные цели, кроме того, оценивалась социальная значимость проектов.

В результате в номинации «Лучший проект» победу взяла городская поликлиника № 210, сотрудники которой смогли добиться заметного сокращения времени ожидания при ультразвуковых исследованиях.

Второе место досталось Научно-исследовательскому институту скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Его сотрудники разработали и внедрили в пилотном режиме автоматизированную информационно-аналитическую систему «Виртуальные счета клинических подразделений» на базе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Замкнула первую тройку городская клиническая больница № 51, где в в отделении гнойной хирургии начали использовать гидрохирургические скальпели Versajet II.

Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой получил специальный приз в номинации «Лучший проект» за разработку программы, призванной помочь детям и подросткам с психическими нарушениями пройти социализацию и адаптацию в обществе.

